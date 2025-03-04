В ВСУ заявили об отражении атаки почти 100 российских дронов
- Азия и мир, происшествия
- 15:17, 04 марта 2025
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Россия в ночь на вторник атаковала Украину 99 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами, 65 из них были сбиты, 32 не достигли цели, заявили Воздушные силы ВСУ.
В результате налета пострадали Одесская, Сумская и Донецкая области, сказано в сводке.
В Одессе при атаке дронов поздно вечером в понедельник пострадали четыре человека, сообщали власти. В Сумах под удар попало детское медицинское учреждение, люди не пострадали, заявили в областной военной администрации.
В Одесской области в понедельник был поврежден энергетический объект, сообщила компания ДТЭК.
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