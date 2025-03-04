Еврокомиссия представила план перевооружения Евросоюза и помощи Украине

CentralAsia (CA) - Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила странам Евросоюза (ЕС) повысить расходы на оборону в среднем на 1,5% ВВП, чтобы собрать €650 млрд на производство оружия.

Также она предлагает создать новый механизм кредитов объемом €150 млрд, который позволит странам блока нарастить инвестиции в оборону и значительно ускорить и увеличить военные поставки Украине. Деньги пойдут, в том числе, на производство средств ПВО и оружия для ВСУ. Общий план ЕК по перевооружению может обойтись Европе в €800 млрд.

Свои предложения фон дер Ляйен направила странам ЕС в специальном письме перед саммитом, который пройдет 6 марта. «По сути, речь идет о том, чтобы тратить деньги лучше и вместе. И мы говорим о таких областях, как, например, противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и системы борьбы с беспилотниками, но также и удовлетворение других потребностей, например, в области кибербезопасности и военной мобильности»,— сказала глава ЕК, представляя свой план.

По ее мнению, такой план действий позволит странам ЕС «объединить спрос» и совместно осуществлять закупки. Урсула фон дер Ляйен убеждена, что Европа вошла «в эру вооружения». Она объяснила необходимость в увеличении расходов на оборону не только поддержкой Украины, но и ответственностью за европейскую безопасность.

По официальным данным, с 2021 по 2024 год расходы ЕС на оборону выросли более чем на 30%, почти до €326 млрд, что составляет около 1,9% ВВП блока. В феврале глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер говорил, что на складах Европы и Украины не осталось оружия.