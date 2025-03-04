Транспортный коридор Индия — Узбекистан продлили до Казахстана

CentralAsia (UZ) - Международный транспортный коридор Индия — Узбекистан продлили до Казахстана, сообщает «Узбекистон темир йуллари» (Узбекские железные дороги).

Первый состав из 12 двадцатифутовых контейнеров уже отправился из порта Мундра (Индия) на станцию Сороковая (Казахстан). Маршрут проходит через Иран, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан, преодолевая 1 585 км по морю и 4 300 км по железной дороге.

Операторами проекта выступили АО «Узтемирйулконтейнер» (ж/д экспедитор Узбекистана), ОАО TULM (транспортно-логистический центр Туркменистана) и АО «Кедентранссервис» (оператор логистических терминалов в Казахстане).

Ранее по этому маршруту уже успешно осуществлялись контейнерные перевозки между Индией и Узбекистаном (по направлению Мундра — Сергели). Как отметил председатель правления «Узтемирйулконтейнер» Мирзиед Мирхамидов, теперь компания планирует регулярные отправки контейнерных поездов по мультимодальному коридору Индия — Центральная Азия.

В свою очередь, в пресс-службе «Казахстан темир жолы» (Казахстанские железные дороги) уточнили, что из Индии в Казахстан был отправлен груз керамической плитки. Срок его доставки, в зависимости от загруженности порта Бандер-Аббас (Иран), составит порядка 25-30 дней. «Перевозка осуществляется в рамках развития контейнерного сервиса по восточному маршруту коридора «Север-Юг». Данный коридор позволяет значительно сократить сроки доставки, затраты на перевозку товаров и расширить возможности экспортеров и импортеров стран», — подчеркнул перевозчик.