Минэнерго Узбекистана сможет менять сроки действия базовой нормы потребления газа и электроэнергии

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане будут пересматривать сроки действия социальных норм потребления электроэнергии и газа исходя из погодных условий. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров от 28 февраля.

По поручению президента Шавката Мирзиёева правительство внесло изменения в постановление от 16 апреля 2024 года, согласно которому с 1 мая прошлого года были повышены тарифы на электроэнергию и природный газ, а также введены социальные (базовые) нормы их потребления.

Министерство энергетики по согласованию с Кабмином получило право изменять сроки действия базовых норм потребления энергоресурсов в зависимости от температуры воздуха. Эти изменения могут касаться как отопительного сезона, так и других периодов.

Минэнерго, «Региональные электрические сети» и «Худудгазтаъминот» обязаны публиковать информацию об изменениях сроков действия базовых норм на своих сайтах и в СМИ.

В минувшую субботу правительство продлило период применения базовой нормы потребления газа с 1 марта до 1 апреля. Решение принято с учётом прогнозируемой более холодной, чем обычно, погоды, сообщили в Минэнерго.

С мая прошлого года базовая (в рамках соцнормы) стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для населения была повышена с 295 до 450 сумов (+52,5%), 1 кубометра газа — с 380 до 650 сумов (+71%). При росте объёмов потребления тариф возрастает в разы.

Размер социальной нормы по потреблению энергоресурсов был установлен для:

электроэнергии — до 200 кВт·ч в месяц;

газа (в период с марта по октябрь, а в Каракалпакстане и Хорезмской области — с марта по сентябрь) — до 100 кубометров;

газа (во время отопительного сезона с ноября по февраль, а в Каракалпакстане и Хорезмской области — октябрь-февраль) — до 500 кубометров.

С 1 апреля текущего года базовый тариф на электроэнергию увеличится ещё на 33,3% — с 450 до 600 сумов, а на газ — с 650 до 1000 сумов (+53,8%).

Как писала «Газета.uz», несмотря на двукратное повышение тарифов, правительство Узбекистана намерено продолжить субсидирование цен на электроэнергию и газ. В 2025 году из госбюджета планируется выделить 12,3 трлн сумов в виде субсидий на газ, электроэнергию и теплоснабжение. По словам вице-премьера Джамшида Кучкарова, прекратить эту практику планируется только с 2028 года.