На Соломоновых островах произошло землетрясение магнитудой 5,6
- Азия и мир, общество
- 17:09, 04 марта 2025
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CentralAsia (CA) - На Соломоновых островах в 10:08 по Москве зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,6, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки филиала, эпицентр землетрясения находился на юго-восточной оконечности острова Гуадалканал в 111 км от столицы Соломоновых островов - города Хониара.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное».
Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,3. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км, а эпицентр находился примерно в 20 км от берега острова Гуадалканал в заливе Копиа.
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