Монголия готовится принять Его Величество Императора Японии Нарухито и Ее Величество Императрицу Масако

CentralAsia (MNG) -

По приглашению Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа, 126-й император Японии, Его Величество Император Нарухито и Её Величество Императрица Масако планируют посетить Монголию с государственным визитом в начале июля 2025 года.

Это будет первый государственный визит Его Величества Императора Нарухито и Её Величества Императрица Масако в Монголию.

В этой связи министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх встретилась с послом Дзюнъити Ихара, великим церемониймейстером Управления делами Императорского двора Его Величества Императора Японии.

Они обменялись мнениями о тесном сотрудничестве в подготовке визита Его Величество Императора Японии Нарухито и Ее Величество Императрицы Масако Японии в Монголию в 2025 году.

Монголы уверены, что этот государственный визит будет иметь историческое значение для укрепления «ориентированного на человека» Особого стратегического партнерства между нашими двумя странами и углубления дружбы и товарищества между нашими народами, которые стали «краеугольным камнем» дружественных отношений.

Визит имеет историческое значение и будет способствовать углублению “Особого стратегического партнерства во имя мира и процветания” между Монголией и Японией, которые разделяют общие ценности демократии, и внесет ценный вклад в укрепление отношений и сотрудничества, ориентированных на интересы людей.

Визит имеет историческое значение и будет способствовать углублению «Особого стратегического партнерства во имя мира и процветания» между Монголией и Японией, которые разделяют общие ценности демократии, а также внесет ценный вклад в укрепление отношений и сотрудничества, ориентированных на интересы людей.

Дзюнъити Ихара (伊原 純) — японский дипломат, занимающий должность великого церемониймейстера Императорского двора с 2023 года. Ранее он занимал пост посла во Франции и постоянного представителя при международных организациях в Женеве.

источник: MiddleAsianNews

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