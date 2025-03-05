Монголия и Малайзия объединяют усилия для борьбы с коррупцией

CentralAsia (MNG) -

Малайзийская комиссия по борьбе с коррупцией подписала МоВ с Агентством по борьбе с коррупцией Монголии в Улан-Баторе...

Малайзийская комиссия по борьбе с коррупцией (MACC) и Независимое агентство по борьбе с коррупцией Монголии (IAAC) подписали Меморандум о взаимопонимании (МоВ) для укрепления стратегического сотрудничества в борьбе со взяточничеством.

Соглашение, подписанное в штаб-квартире IAAC в Улан-Баторе 25 февраля, направлено на укрепление сотрудничества в области обмена информацией, обмена опытом и внедрения передового опыта в борьбе с коррупцией.

Главный комиссар MACC Тан Шри Азам Баки и директор и генеральный комиссар IAAC Дашдаваа Зандраа официально оформили партнерство, которое стало результатом обсуждений в ходе двусторонней встречи на Конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (COSP) 2023 года в Атланте.

Азам заявил, что Меморандум о взаимопонимании — это не просто формальное соглашение, а важный шаг на пути к укреплению международного сотрудничества в борьбе с коррупцией.

«Этот Меморандум о взаимопонимании — не просто формальное соглашение, а важный шаг на пути к эффективной борьбе с коррупцией посредством обмена передовым опытом, наращивания потенциала и укрепления сотрудничества в расследованиях.

«Ни одна страна не может справиться с коррупцией в одиночку, и международное сотрудничество является ключом к успеху», — сказал он.

В рамках визита делегация MACC также нанесла визит вежливости генеральному прокурору Монголии Жаргалсайхану Банзрагчу 26 февраля, чтобы укрепить двусторонние связи и изучить дальнейшее сотрудничество между MACC и правоохранительными органами Монголии.

Делегация также посетила недавно созданный учебный центр IAAC, который служит региональным центром обучения и развития потенциала сотрудников по борьбе с коррупцией.

Также присутствовал директор по политике, планированию и исследованиям MACC Расида Абдул Карим.

источник: MiddleAsianNews

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