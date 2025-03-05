Монголы празднуют Юбилей надежды

Шествие в Улан-Баторе, Монголия, в честь Юбилея Надежды

CentralAsia (MNG) -

Кардинал Джорджио Маренго, апостольский префект Улан-Батора, Монголия, рассказывает, как центральное внимание в мероприятиях по случаю Юбилея уделяется формированию и обмену, а празднования охватывают всех.

В день сильного холода, когда температура опускается до 30 градусов ниже нуля, необычайное участие людей согревает сердце и душу.

29 декабря 2024 года в Улан-Баторе, столице Монголии, юбилей 2025 года открылся торжественным празднованием, которое даже здесь, в самых отдаленных уголках мира, нельзя было пропустить или не заметить.

Воспоминания об этом дне остаются яркими в памяти кардинала Джорджио Маренго, апостольского префекта этой крошечной церковной общины, которая насчитывает около 1600 крещеных из 3,2 миллиона человек населения, разбросанного по территории более 1,5 миллиона квадратных километров.

Празднование стало кульминацией подготовки верующих Апостольской префектуры Улан-Батора. Было много возможностей для формирования и глубокого размышления, одно из которых лучше всего воплощало необходимость проявлять надежду, центральную тему Святого года.

«Это был опыт общения и оживления с Gen Rosso, международной группой художников, которые приезжали к нам в гости в конце ноября и начале декабря. Вместе мы подготовили мастер-классы и концерт. Общей нитью этих мероприятий была концепция, которую мы назвали «надеемся вместе», которая также была темой папского визита почти два года назад».

Традиция Юбилейного года восходит к 1300 году, когда Папа Бонифаций VIII провозгласил первый святой год временем духовного обновления и прощения. Во время Юбилея четыре папские базилики — Собор Святого Петра, Сан-Джованни-ин-Латерано, Санта-Мария-Маджоре и Сан-Паоло-фуори-ле-Мура — открывают свои Святые Врата, позволяя паломникам совершать акты веры и получать полное отпущение грехов.

Римский юбилей, католический святой год, отмечаемый каждые 25 лет, начнется в сочельник, 24 декабря 2024 года, и завершится 6 января 2026 года. Это событие, известное как Юбилей Надежды, как ожидается, привлечет более 30 миллионов паломников в Вечный город.

источник: MiddleAsianNews

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