CentralAsia (MNG) -
Монголы подарили Уинстону Питерсу лошадь во время его визита в стране
Заместителю премьер-министра Новой Зеландии Уинстону Питерсу во время поездки в Монголию подарили лошадь по кличке Стамина.
«В монгольской культуре лошади символизируют свободу, силу и жизненную силу — подходящие характеристики для обеих наших стран», — написал министр иностранных дел в X, ранее Twitter.
Питерс, также министр скачек, сказал, что визит позволил изучить и развить скромную и практическую поддержку Новой Зеландии для Монголии в различных областях.
«Таких как стрижка овец, управление сельским хозяйством, обучение английскому языку для чиновников, налоговая политика и чистая питьевая вода.
«Монголия также может преподать урок Новой Зеландии в таких областях, как привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и эффективное использование природных ресурсов для повышения благосостояния своего народа», — сказал он.
Визит Питерса в Улан-Батор ознаменовал 50-ю годовщину установления дипломатических отношений между Новой Зеландией и Монголией и стал первым визитом в Монголию министра иностранных дел Новой Зеландии с 2013 года.
В ходе поездки состоялись переговоры с премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсраем, министром иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и председателем парламента Монголии Амарбаясгаланом Дашзэгвем.
«Несмотря на географическое расстояние между нами, у Новой Зеландии и Монголии много общего», — сказал Питерс.
«Мы — небольшие демократические государства, действующие в сложной стратегической обстановке, в том числе решительно поддерживая основанный на правилах международный порядок и многостороннюю систему».
источник: MiddleAsianNews