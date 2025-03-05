Монголы подарили Уинстону Питерсу лошадь во время его визита в стране

CentralAsia (MNG) -

Монголы подарили Уинстону Питерсу лошадь во время его визита в стране

Заместителю премьер-министра Новой Зеландии Уинстону Питерсу во время поездки в Монголию подарили лошадь по кличке Стамина.

«В монгольской культуре лошади символизируют свободу, силу и жизненную силу — подходящие характеристики для обеих наших стран», — написал министр иностранных дел в X, ранее Twitter.

Питерс, также министр скачек, сказал, что визит позволил изучить и развить скромную и практическую поддержку Новой Зеландии для Монголии в различных областях.

«Таких как стрижка овец, управление сельским хозяйством, обучение английскому языку для чиновников, налоговая политика и чистая питьевая вода.

«Монголия также может преподать урок Новой Зеландии в таких областях, как привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и эффективное использование природных ресурсов для повышения благосостояния своего народа», — сказал он.

Визит Питерса в Улан-Батор ознаменовал 50-ю годовщину установления дипломатических отношений между Новой Зеландией и Монголией и стал первым визитом в Монголию министра иностранных дел Новой Зеландии с 2013 года.

В ходе поездки состоялись переговоры с премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсраем, министром иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и председателем парламента Монголии Амарбаясгаланом Дашзэгвем.

«Несмотря на географическое расстояние между нами, у Новой Зеландии и Монголии много общего», — сказал Питерс.

«Мы — небольшие демократические государства, действующие в сложной стратегической обстановке, в том числе решительно поддерживая основанный на правилах международный порядок и многостороннюю систему».

источник: MiddleAsianNews

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