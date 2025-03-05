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Монголия принимает участие в выставке ITB Berlin 2025

CentralAsia (MNG) -  Монголия принимает участие в ITB Berlin 2025, крупнейшей в мире выставке-ярмарке путешествий и туризма, которая пройдет в Берлине, Германия, с 4 по 6 марта 2025 года.

Во время выставки-ярмарки Монголия стремится продвигать свою туристическую отрасль в мировом масштабе, исследовать новые рынки, привлекать инвестиции и повышать конкурентоспособность своих туристических продуктов и услуг. В павильоне Монголии, расположенном в зале 26C, стенд № 301, будет представлен ряд специальных мероприятий.

Ключевыми моментами являются рекламное мероприятие Go Mongolia, демонстрирующее уникальные туристические предложения Монголии и богатое культурное наследие международной аудитории. Представители туристического сектора Монголии проведут деловые встречи с глобальными партнерами, представят туристический потенциал страны, представят новые продукты и поделятся своими идеями о тенденциях в отрасли. Кроме того, посетители павильона смогут насладиться культурными представлениями, познакомиться с традиционными обычаями и попробовать монгольскую кухню.

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