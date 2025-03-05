Национальная сборная Монголии примет участие во Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады

CentralAsia (MNG) - Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады пройдут в Турине, Италия, с 8 по 15 марта 2025 года.

Сборная Монголии примет участие в зимних Специальных Олимпийских играх «Турин 2025», сообщил Государственный комитет по физической культуре и спорту. Специальная Олимпиада — не только международная спортивная организация, объединяющая 196 стран, но и крупнейшее в мире гуманитарное движение.

Специальное Олимпийское движение возникло по инициативе Юнис Кеннеди Шрайвер, сестры президента США Джона Кеннеди. В 1957 году она возглавила фонд Джозефа Кеннеди. Фонд имеет две основные цели: найти защиту от умственной отсталости путём определения её причин и улучшить способы обращения общества с гражданами с ограниченными интеллектуальными возможностями.

Во Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады примут участие 25 спортсменов (девять мужчин и 16 женщин) из Монголии в шести видах спорта: лыжных гонках, горных лыжах, танцевальном спорте, хоккее в помещении, ходьбе на снегоступах и сноуборде.

25 монгольских спортсменов прибыли в Турин для участия во Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады.

Берлинские игры 2023 года стали историческим днем ​​для Монголии. Потому что Всемирная организация Специальной Олимпиады создала «Коалицию мировых лидеров за инклюзивные общества», а Монголия, один из самых молодых членов Всемирной организации Специальной Олимпиады, была названа одной из 14 стран-основателей с 4 континентов и была объявлена ​​на международном уровне в Берлинской декларации.

Специальные олимпиады проводятся исключительно с целью адаптации людей с нарушениями интеллектуального развития. На соревнованиях нет цели выявить сильнейшего и зафиксировать спортивные рекорды.

Все участники делятся на дивизионы в зависимости от их спортивной подготовки. Таким образом, для участия в соревнованиях Специальных олимпиад не требуется показывать каких-либо спортивных достижений. Разница результатов между спортсменами одного дивизиона не должна составлять больше 10 % (допускается 15 % при небольшом числе спортсменов). В каждом дивизионе соревнуется не более 8 участников. При этом на пьедестале также 8 мест — то есть проигравших в принципе не бывает.

На соревнования более высокого уровня отбираются трое спортсменов, занявших высшие три места в каждом дивизионе, а также частично прочие участники путём жеребьёвки. В результате на Всемирную Специальную олимпиаду имеет шанс попасть каждый — вне зависимости от спортивных достижений.

На Специальных олимпиадах нет фиксации национальной принадлежности участников и отсутствуют «командные зачёты» между различными странами. При этом российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях на основании рекомендации МОК.

Сборная Монголии завоевала в общей сложности 10 золотых, 17 серебряных и 28 бронзовых медалей на летних Специальных Олимпийских играх и успешно завоевав 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали на зимних Олимпийских играх 2017 года в Австрии. Теперь сборная Монголии во второй раз участвует в зимних Олимпийских играх в Турине.

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