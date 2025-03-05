Национальная сборная Монголии примет участие во Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады

CentralAsia (MNG) - Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады пройдут в Турине, Италия, с 8 по 15 марта 2025 года.
Сборная Монголии примет участие в зимних Специальных Олимпийских играх «Турин 2025», сообщил Государственный комитет по физической культуре и спорту. Специальная Олимпиада — не только международная спортивная организация, объединяющая 196 стран, но и крупнейшее в мире гуманитарное движение.
Специальное Олимпийское движение возникло по инициативе Юнис Кеннеди Шрайвер, сестры президента США Джона Кеннеди. В 1957 году она возглавила фонд Джозефа Кеннеди. Фонд имеет две основные цели: найти защиту от умственной отсталости путём определения её причин и улучшить способы обращения общества с гражданами с ограниченными интеллектуальными возможностями.
Во Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады примут участие 25 спортсменов (девять мужчин и 16 женщин) из Монголии в шести видах спорта: лыжных гонках, горных лыжах, танцевальном спорте, хоккее в помещении, ходьбе на снегоступах и сноуборде.
25 монгольских спортсменов прибыли в Турин для участия во Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады.
Берлинские игры 2023 года стали историческим днем для Монголии. Потому что Всемирная организация Специальной Олимпиады создала «Коалицию мировых лидеров за инклюзивные общества», а Монголия, один из самых молодых членов Всемирной организации Специальной Олимпиады, была названа одной из 14 стран-основателей с 4 континентов и была объявлена на международном уровне в Берлинской декларации.
Специальные олимпиады проводятся исключительно с целью адаптации людей с нарушениями интеллектуального развития. На соревнованиях нет цели выявить сильнейшего и зафиксировать спортивные рекорды.
Все участники делятся на дивизионы в зависимости от их спортивной подготовки. Таким образом, для участия в соревнованиях Специальных олимпиад не требуется показывать каких-либо спортивных достижений. Разница результатов между спортсменами одного дивизиона не должна составлять больше 10 % (допускается 15 % при небольшом числе спортсменов). В каждом дивизионе соревнуется не более 8 участников. При этом на пьедестале также 8 мест — то есть проигравших в принципе не бывает.
На соревнования более высокого уровня отбираются трое спортсменов, занявших высшие три места в каждом дивизионе, а также частично прочие участники путём жеребьёвки. В результате на Всемирную Специальную олимпиаду имеет шанс попасть каждый — вне зависимости от спортивных достижений.
На Специальных олимпиадах нет фиксации национальной принадлежности участников и отсутствуют «командные зачёты» между различными странами. При этом российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях на основании рекомендации МОК.
Сборная Монголии завоевала в общей сложности 10 золотых, 17 серебряных и 28 бронзовых медалей на летних Специальных Олимпийских играх и успешно завоевав 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали на зимних Олимпийских играх 2017 года в Австрии. Теперь сборная Монголии во второй раз участвует в зимних Олимпийских играх в Турине.