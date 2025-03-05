Глава НОК полон решимости организовать юношеские Олимпийские игры в Монголии

CentralAsia (MNG) - Четвертые летние юношеские Олимпийские игры пройдут с 31 октября по 13 ноября 2026 года в Дакаре, столице Сенегала. Ожидается, что более 5000 спортсменов примут участие в 244 соревнованиях по 35 видам спорта. Это будут первые юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в Африке.

В 2023 году на 141-й сессии МОК, проходившей в Мумбаи, Индия, Монголия объявила о своей кандидатуре на проведение летних юношеских Олимпийских игр 2030 и 2034 годов. В 2024 году член Международного олимпийского комитета, президент Национального олимпийского комитета Монголии Баттушиг Батболд подтвердил кандидатуру Монголии на проведение юношеских Олимпийских игр.

«Монголию можно назвать страной молодежи. 70 процентов населения, насчитывающего более трех миллионов человек, моложе 35 лет. Мы добились больших успехов на юношеских Олимпийских играх и Олимпийских играх. Если мы проведем юношеские Олимпийские игры 2030 года в нашей стране, это будет иметь огромное значение для широкого развития спорта и физического воспитания, продвижения нашей культуры и туризма в мире и объединения всей нации.

Это станет важным шагом в расширении международного сотрудничества Монголии и откроет большие возможности для будущего бизнеса, туризма, культурного обмена и развития. У Монголии есть возможность и желание организовать эти Олимпийские игры. Но нам нужна полная общественная и государственная поддержка», — написал Баттушиг Батболд на своей странице в социальных сетях.

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