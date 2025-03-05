Япония предоставит Монголии грант в размере $3,7 млн на инфраструктуру

CentralAsia (MNG) -

Япония во вторник пообещала Монголии 545 миллионов иен (3,7 миллиона долларов США) в виде безвозмездной помощи для улучшения инфраструктуры стратегически важной страны, зажатой между Китаем и Россией.

Министр иностранных дел Такеши Ивая и его монгольский коллега Батцэцэг Батмөнх подписали соответствующие документы после переговоров в Токио, где они подтвердили продолжение сотрудничества по вопросу японских похищенных Северной Кореей в 1970-х и 1980-х годах.

«Для Японии и Монголии стало важнее активизировать сотрудничество в качестве особых стратегических партнеров ради мира и процветания», — заявил Ивая на встрече. Батцэцэг назвала укрепление отношений с Японией «одним из главных приоритетов» внешней политики своей страны.

Министерство иностранных дел Японии сообщило, что 275 миллионов иен будет выделено на поставку приборов для контроля загрязнения воздуха, а 270 миллионов иен будут выделены на оборудование для развития канализационной системы.

В последние годы Япония укрепляет оборонные и экономические связи с Монголией, страной, не имеющей выхода к морю, которая в значительной степени зависит от Китая и России в плане торговли и энергетики.

Япония решила предоставить монгольским военным радиолокационную систему управления воздушным движением стоимостью 1,3 млрд иен в рамках первого положения программы Токио «официальной помощи в сфере безопасности», запущенной в 2023 году для поддержки государств-единомышленников.

Монголия, которая поддерживает дружеские отношения с Северной Кореей, выступила посредником в вопросе похищения. У Токио и Пхеньяна нет дипломатических отношений.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения