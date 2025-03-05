Зеленский прокомментировал приостановку американской военной помощи Украине

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал остановку американской военной помощи. Об этом президент сказал в своем традиционном вечернем обращении.

«Сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью Америки? Я поручил министру обороны Украины, руководителям наших исследований, дипломатам связаться со своими соответствующими в Соединенных Штатах Америки и получить официальную информацию. Люди не должны догадываться. Украина и Америка заслуживают важного диалога, четкой позиции друг друга», – заявил Зеленский.

Президент напомнил, что ранее уже были случаи остановки различной помощи от США.

«Поэтому наши службы – и военные, и специальные службы – успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 22-й год. Сейчас наша стойкость выше. У нас есть средства защиты», – сказал он.

При этом он добавил, что «для нас важны нормальные, партнерские отношения с Америкой для реального окончания войны».

«Никто из нас не желает нескончаемой войны», – сказал Зеленский.

Также он утверждает, что РФ не изменила своих условий по окончанию конфликта: «россияне не изменили своих позиций и требований по Украине. Они будут требовать сокращения нашей армии, будут хотеть юридического отказа от наших территорий, а также – существенной политической деформации Украины с ослаблением украинской Конституции».

Зеленский заявил, что не пойдет на заключение мира на таких условиях.