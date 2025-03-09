Солнечное тепло влияет на сейсмическую активность на Земле, - ученые

CentralAsia (CA) - Сейсмология раскрыла большую часть основ землетрясений: тектонические плиты движутся, что приводит к накоплению энергии деформации, и эта энергия в конечном итоге высвобождается в виде землетрясения.

Однако для их прогнозирования еще многое предстоит узнать, чтобы эвакуировать жителей городов перед катастрофами, подобными землетрясению в Тохоку 2011 года магнитудой 9,0, которое не только вызвало цунами, приведшее к ядерной катастрофе на Фукусиме, но и привело к гибели более 18 000 человек.

На иллюстрации проанализированы каталоги землетрясений, которые показаны полупрозрачными красными точками, а границы плит - черным цветом.

В последние годы исследования были посвящены возможной корреляции между Солнцем или Луной и сейсмической активностью на Земле, причем в некоторых работах указывалось на приливные силы или электромагнитные эффекты, взаимодействующие с корой, ядром и мантией планеты. В работе Chaos, опубликованной издательством AIP, исследователи из Университета Цукубы и Национального института передовых промышленных наук и технологий в Японии изучили вероятность того, что климат Земли, на который влияет солнечное тепло, играет определенную роль. Это исследование основывается на работе, которую пара исследователей опубликовала в том же журнале в 2022 году; в том исследовании они связали солнечную активность, в частности количество солнечных пятен, с сейсмическими системами на Земле, чтобы установить причинный эффект.

Солнечное тепло вызывает изменения температуры атмосферы, которые, в свою очередь, могут влиять на такие вещи, как свойства горных пород и движение подземных вод, говорит автор работы Матеус Энрике Джункейра Салданья. Такие колебания могут, например, сделать горные породы более хрупкими и склонными к разрушению, а изменения в количестве осадков и таянии снега могут изменить давление на границы тектонических плит". Хотя эти факторы, возможно, не являются основными движущими силами землетрясений, они все же могут играть определенную роль, которая поможет предсказать сейсмическую активность".

Используя математические и вычислительные методы, исследователи проанализировали данные о землетрясениях, а также записи о солнечной активности и температуре поверхности Земли. Среди прочих результатов они заметили, что когда они включили температуру поверхности Земли в свою модель, прогноз стал более точным, особенно для неглубоких землетрясений. Это имеет смысл, поскольку тепло и вода в основном влияют на верхние слои земной коры, сказал Джункейра Салданья.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что передача солнечного тепла на поверхность Земли действительно влияет на сейсмическую активность, пусть и незначительно, и что включение прогнозов солнечной активности в подробные модели температуры Земли может помочь в составлении прогнозов землетрясений.