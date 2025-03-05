Трамп: Я получил письмо от Зеленского о готовности Украины к переговорам

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу заявил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором он заявляет о готовности к мирным переговорам.

«Сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме говорится: «Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы», — сказал Трамп.

По его словам, Зеленский также заявил о готовности подписать соглашение о добыче полезных ископаемых «в любое время».

Президент США сказал, что он признателен за письмо, добавив, что «одновременно мы провели серьезные переговоры с Россией и получили мощные сигналы о том, что они готовы к миру».

Трамп в своем выступлении еще раз повторил, что намерен закончить конфликт в Украине как можно скорее, чтоб более не тратить на нее деньги.

«США направили миллиарды долларов Украине, без гарантий, вы хотите, чтобы это ещё пять лет продолжалось? Пора остановить это безумие, настало время для диалога с обеими сторонами», - сказал он.

Основные заявления Трампа:

США готовы принять Гренландию в свой состав, если ее народ изъявит такое желание. По словам Трампа, Штаты получает ее «так или иначе»;

США начали возвращать контроль над Панамским каналом, американская компания заключила соответствующее соглашение;

Вашингтон увеличит тарифы на импортные товары, Китай, Индия и Евросоюз должны быть готовы к ответным пошлинам США, они вступят в силу 2 апреля;

Конгресс США должен выделить финансирование на создание передовой системы ПРО Golden Dome «Золотой купол», она будет полностью произведена в США;

США водрузят американский флаг на Марсе «и далеко за его пределами»;

США должны резко нарастить производство редкоземельных металлов.