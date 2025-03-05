В Казахстане начался суд по делу о гибели 46 горняков на шахте имени Костенко

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В суде Караганды началось рассмотрение уголовного дела по факту взрыва на шахте имени Костенко АО «АрселорМиттал Темиртау» (ныне Qarmet), в результате которого погибли 46 горняков, передает Tengrinews.kz.

Предварительное слушание проходит в следственном изоляторе в Караганде. С утра на территории спецучреждения собрались потерпевшие — родственники погибших шахтеров, а также родные подозреваемых по делу.

Всего на скамье подсудимых 10 человек — руководители шахты и инженерно-технический персонал. Один из них находится под подпиской о невыезде, остальные под стражей. Всем предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (статья 277, часть 3 УК РК). Максимальная санкция данной статьи предусматривает восемь лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела составляют 106 томов. По версии следствия, причиной трагедии стали многочисленные нарушения правил безопасности во время горных работ. Взрыв на участке добычи угля вызвал цепную реакцию взрывов угольной пыли, концентрация которой значительно превышала допустимые нормы. Потерпевшими по делу признаны 74 человека.

Взрыв на шахте имени Костенко произошел 28 октября в 02:33 по местному времени. Ему предшествовало возгорание. В результате ЧП погибли 46 горняков, еще 28 получили увечья. После трагедии стало известно о передаче «АрселорМиттал Темиртау» в собственность государства.

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