Лига арабских государств приняла план по восстановлению Газы

CentralAsia (CA) - Участники Лиги арабских государств (ЛАГ) единогласно проголосовали за план по восстановлению сектора Газа, который предложил Египет. Ранее альтернативный проект реконструкции анклава предложили США.

Саммит ЛАГ, на котором приняли план, прошел в Каире. Как передает Reuters, проект предусматривает, что палестинцев не будут переселять из сектора Газа. Управлять анклавом в течение шести месяцев переходного периода, согласно плану, должен сформированный комитет технократов. Лига арабских государств также призвала Совбез ООН разместить на Западном берегу и в секторе Газа миротворцев.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа сказал Al Jazeera, что реализация плана оценивается в $53 млрд. «Вопрос реконструкции будет находиться в ответственности независимого органа или организации, которую создаст Палестинская администрация под международным надзором»,— сообщил он.

Мухаммед Мустафа также уточнил, что для обеспечения прозрачности деньги на восстановление анклава будут поступать через Всемирный банк. По его словам, Палестина также намерена реформировать полицию в секторе Газа.

Палестинское движение ХАМАС сообщило о поддержке плана по восстановлению сектора Газа, утвержденного ЛАГ.

Президент США Дональд Трамп говорил, что Вашингтон настаивает на принудительном переселении палестинцев за пределы сектора Газа. Он также заявлял, что после завершения войны анклав перейдет под контроль Соединенных Штатов. ЛАГ отвергла план Дональда Трампа.