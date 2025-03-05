Президент Узбекистана поручил уволить руководителей антикоррупционных подразделений в 117 ведомствах

- Узбекистан, общество
- 14:09, 05 марта 2025
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- Обновлено: 14:11, 05 марта 2025
CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру Абдулле Арипову уволить руководителей структур «внутреннего антикоррупционного контроля» в 117 министерствах и ведомствах, заменив их профессиональными кадрами. Об этом он заявил на расширенном заседании Национального совета по противодействию коррупции.
Согласно поручению, региональные сотрудники по комплаенсу в министерствах будут назначаться непосредственно главами ведомств.
Кроме того, будет изменён стиль работы Агентства по противодействию коррупции. В рамках эксперимента ведомству передадут функции комплаенс-контроля в пяти ключевых структурах: Министерстве здравоохранения, Министерстве строительства, Министерстве водного хозяйства, а также в компаниях «Узбекнефтегаз» и «Узсувтаъминот».
По итогам года руководство этих организаций представит Национальному совету отчёт о достигнутых результатах в борьбе с коррупцией.
Также антикоррупционному агентству и правительству поручено ежегодно анализировать ситуацию с высоким уровнем коррупции в районах как минимум в трёх отраслях и внедрять цифровые решения для борьбы с бюрократическими барьерами.