Президент Узбекистана поручил уволить руководителей антикоррупционных подразделений в 117 ведомствах

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру Абдулле Арипову уволить руководителей структур «внутреннего антикоррупционного контроля» в 117 министерствах и ведомствах, заменив их профессиональными кадрами. Об этом он заявил на расширенном заседании Национального совета по противодействию коррупции.

Согласно поручению, региональные сотрудники по комплаенсу в министерствах будут назначаться непосредственно главами ведомств.

Кроме того, будет изменён стиль работы Агентства по противодействию коррупции. В рамках эксперимента ведомству передадут функции комплаенс-контроля в пяти ключевых структурах: Министерстве здравоохранения, Министерстве строительства, Министерстве водного хозяйства, а также в компаниях «Узбекнефтегаз» и «Узсувтаъминот».

По итогам года руководство этих организаций представит Национальному совету отчёт о достигнутых результатах в борьбе с коррупцией.

Также антикоррупционному агентству и правительству поручено ежегодно анализировать ситуацию с высоким уровнем коррупции в районах как минимум в трёх отраслях и внедрять цифровые решения для борьбы с бюрократическими барьерами.