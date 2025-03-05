Эмомали Рахмон произвёл кадровые назначения в органах суда и прокуратуры

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял группу новых кадров в органах суда и прокуратуры ряда городов и районов страны, а также руководителей некоторых управлений Генеральной прокуратуры, прокуроров городов и районов, сообщает пресс-служба президента.

Указами президента были назначены председатели судов Горно-Бадахшанской автономной области, судьи, председатели судов ряда городов и районов ГБАО, Хатлонской и Согдийской областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения.

Так, по согласованию с главой государства назначены - прокурор города Нурек Хатлонской области, прокурор Айнинского района Согдийской области,прокурор района Исмоили Сомони города Душанбе, прокурор по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях и исполнением уголовного наказания генеральной прокуратуры и прокурор по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях и исполнением уголовного наказания Хатлонской области, а также руководители ряда управлений и отделов центрального аппарата Генпрокуратуры.

«Большинство из тех, кто сегодня назначен в органы суда и прокуратуры, являются молодыми и опытными кадрами. Также женщины и девушки назначены на ответственные должности в судебных органах. Из общего числа новоназначенных кадров 65 человек, которые работали судьями-стажёрами, впервые были назначены на должности судьи», - отмечается в сообщении.

Полный текст указа об освобождении и назначении судей с именами приводит пресс-служба президента.

На встрече с новыми кадрами Эмомали Рахмон проанализировал процесс развития судебных органов, реализацию программы судебно-правовой реформы, совершенствование законодательства в этой сфере и дальнейшее улучшение социального положения работников судебных органов и прокуратуры.

Президент поставил перед новоназначенными кадрами конкретные задачи по исправлению недостатков, в том числе соблюдению сроков рассмотрения дел, обеспечению правосудия и верховенства закона.

Ответственным руководителям отраслей поручено уделять первостепенное внимание вопросам правильной расстановки кадров, повышения их квалификации и профессиональной подготовки, а также принятия решительных мер по предупреждению и устранению факторов, способствующих коррупции.

Эмомали Рахмон также напутствовал сотрудников органов суда и прокуратуры на переподготовку, повышение квалификации и изучение языков - им дано два года на изучение иностранных языков, в том числе русского и английского.

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