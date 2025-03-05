ООН приняла резолюцию о создании регионального центра ЦУР в Алматы

CentralAsia (KZ) - Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию о создании Регионального центра ООН по целям устойчивого развития (ЦУР) для Центральной Азии и Афганистана в Алматы в ходе сессии 4 марта в Нью-Йорке.

По данным пресс-службы МИД РК, данная инициатива была впервые выдвинута президентом Касым-Жомартом Токаевым на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он предложил разместить хаб в здании международных организаций в Алматы, где уже размещаются 18 агентств ООН.

Казахстан, как крупнейшая экономика Центральной Азии, нацелен на укрепление регионального сотрудничества и содействие устойчивому развитию. Особое внимание уделяется экономическому росту Афганистана – стабильность и процветание этой страны напрямую связаны с безопасностью и благополучием Центральной Азии.

Хаб будет служить ключевой платформой для координации международных и региональных усилий, обмена передовым опытом, предоставления технической помощи и реализации совместных проектов. Он будет работать с правительствами, международными организациями, частным сектором и гражданским обществом для достижения ощутимого прогресса.

Центр также будет играть важную роль в оживлении системы ООН, повышении эффективности организации на региональном уровне. Его работа будет сосредоточена на укреплении координации между агентствами ООН, адаптации глобальных инициатив к региональным потребностям и содействии инклюзивному многостороннему сотрудничеству.

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