В Балтийском море обнаружили гигантский клон морских водорослей

Клон водорослей в Балтийском море долгое время считался отдельным видом, который называли узкой водорослью.

CentralAsia (CA) - Исследователи из Гетеборгского университета обнаружили, что водоросли, которые ранее считались уникальными для Балтийского моря, на самом деле являются гигантским клоном обыкновенной водоросли, возможно, самым крупным клоном в мире.

В бракишских водах Балтийского моря ламинария является доминирующим видом морских водорослей, поскольку это один из немногих видов водорослей, способных переносить низкую соленость. Водоросли образуют большие леса от поверхности до глубины 10 метров. Здесь процветают мальки рыб, улитки и ракообразные, а ламинарии также служат важной средой обитания для крупных рыб. Это делает его интересным видом для изучения исследователями. Использование генетического картирования морских видов - один из способов понять, как следует управлять этими видами.

Балтийское море вступает в период более теплой и, возможно, даже более свежей морской воды. В новых условиях все виды должны пытаться адаптироваться, чтобы выжить, в том числе и важная водоросль пузырчатка, сказала профессор морской экологии Гетеборгского университета и один из ведущих авторов нового исследования, опубликованного в журнале Molecular Ecology, Керстин Йоханнессон.

С помощью секвенирования ДНК исследователи обнаружили, что небольшая кустистая форма водорослей в Балтийском море, которая ранее считалась отдельным видом (так называемая узкая водоросль), является клоном водоросли пузырчатки. Клон образовал новые популяции, распространяя фрагменты оригинального женского растения с течением воды и вырастая в новые особи водорослей. Клон распространяется более чем на 500 км побережья Ботнического моря, от Эрегрунда в Уппланде до юга Умео, и, возможно, является крупнейшим в мире клоном любого организма.

Этот клон насчитывает миллионы особей, и в некоторых районах он полностью доминирует, а в других растет рядом с размножающимися половым путем особями водорослей. Ученые нашли еще несколько крупных клонов в Балтийском море, но женский клон у шведского Ботнического залива, безусловно, самый крупный - настоящая суперсамка, говорит Рикардо Перейра, исследователь из группы, руководившей генетическим анализом.

Неопределенное будущее клонов

Морским водорослям грозит неопределенное будущее, поскольку Балтийское море подвержено влиянию изменения климата. Без постоянного полового размножения в генетическом материале водорослей происходит мало генетических изменений и адаптаций. У клона почти полностью отсутствует генетическая вариативность, которая в противном случае означает, что в популяции есть особи, способные справиться с изменениями и обеспечить выживание вида, сказала К.Йоханнессон.

Новый вид в Эстонии

В ходе исследования ученые из Гетеборгского университета также выявили новый вид морских водорослей на эстонском побережье, который, как и клон малой водоросли, является маленьким и кустистым, но имеет как самцов, так и самок и размножается только половым путем. Эта морская водоросль очень тесно связана с метельчатой водорослью, но в настоящее время репродуктивно изолирована от метельчатой водоросли в этом районе.