Причиной отставки главы МЧС Узбекистана назвали рост бюрократии и нарушения закона

CentralAsia (UZ) - Причиной отставки главы Министерства чрезвычайных ситуаций Узбекистана Абдуллы Кулдашева стали бюрократия и нарушения закона. Об этом в ходе заседания Национального совета по противодействию коррупции 5 марта рассказал президент страны Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Мирзиёева, руководитель МЧС и его заместители были уволены из-за возросшей в ведомстве бюрократии и нарушений правил пожарной безопасности при выдаче разрешений на строительство и приемке объектов.

Например, в процессе предоставления земли граждане сталкивались с необходимостью многократных визитов к главе администрации области и еще в десяток различных органов. В целом, этот сектор превратился в очаг коррупции, подчеркнул президент.

Мирзиёев причислил сектор строительства к наиболее коррумпированным, и отметил, что после внедрения программы «Прозрачное строительство» в этом направлении наблюдаются позитивные изменения.

«Ранее подрядчики, занимавшиеся строительством объектов, включенных в программу инвестиций, едва достигали тысячи. В прошлом году в строительстве 13,5 тысяч объектов участвовало более 4 тысяч подрядчиков. За последние 4 года благодаря цифровизации сектора было сэкономлено 3,6 трлн сумов ($280 млн) бюджетных средств», — рассказал президент Узбекистана.

Абдулла Кулдашев, занимавший пост главы МЧС с марта 2022 года, был отправлен в отставку в конце февраля 2025 года. Этот пост занял бывший заместитель генпрокурора Ботир Кудратходжаев. Его помощниками назначены Хуршид Сотиев и Нуриддин Кадиров. Первый возглавил департамент по предупреждению чрезвычайных ситуаций, второй — управление духовно-просветительской работы и кадров.