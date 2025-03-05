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Лукашенко позвал Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Беларусь
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов организовать переговоры президента России Владимира Путина, США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

«Приезжайте, вот здесь сядем, спокойно, без шуму, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться»,— отметил Лукашенко.

При этом он отказался от роли посредника в переговорах между Москвой и Вашингтоном. По словам президента Беларуси, он «ненавидит» посредничество, так как это означает занимать позицию между двумя сторонами без реальной возможности влиять на процесс.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о встрече президентов США, Украины и России в Минске для переговоров по урегулированию конфликта не поднимался и не обсуждался.

«Конечно, для нас Минск — это лучшее место, это наш главный союзник, поэтому для нас это лучшее место для переговоров», — добавил он.

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