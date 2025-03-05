Мирзиёев призвал общество отказаться от роскоши и объединиться в борьбе с коррупцией

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал общество объединиться в борьбе с коррупцией в стране. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Если мы все будем работать сообща, как единая сила, в борьбе с коррупцией, мы, безусловно, достигнем более существенных позитивных результатов. Поэтому общественные активисты, просвещенные люди, интеллектуалы, писатели и поэты, художники и деятели культуры, предприниматели, знаменитости, лидеры, депутаты и сенаторы — все общество в целом — должны объединиться и рассматривать коррупцию как раковую опухоль на теле общества. Это общенациональная задача, добросовестный труд каждого патриотически настроенного соотечественника. Никто не должен быть исключен из этого процесса», — заявил Мирзиёев в ходе расширенного заседания Национального совета по противодействию коррупции.

Мирзиёев уверен, что для победы над коррупцией необходимо устранить ее корни — «чрезмерную роскошь и помпезность».

«Самое печальное, что известные личности закрывают на это глаза, а люди выбиваются из сил, пытаясь быть похожими на своих кумиров. Некоторые лидеры общественного мнения вместо того, чтобы подавать всем пример своим скромным образом жизни, становятся пленниками ложных ценностей и стремятся получать незаконный доход», — посетовал глава государства.

Президент призвал парламент, представителей общественности, председателей махаллей (кварталов) обратить особое внимание на этот вопрос и усилить разъяснительную работу среди населения.

Мирзиёев заявил, что важно создать еще больше условий для нетерпимости к коррупции и привлечь к этому широкую общественность. В частности, необходимо повысить активность неправительственных организаций, а парламенту — наладить с ними контакт. Привлечение НПО к мониторингу выполнения требований Конвенции против коррупции принесло бы эффект. На поддержку новых проектов в этой сфере ежегодно будут выделять 10 млрд сумов ($780 тыс.).

Борьба с коррупцией в Узбекистане была объявлена в 2016 году. Спустя три года Мирзиёев утвердил антикоррупционную программу. В июне 2020 года было образовано Агентство по противодействию коррупции, оно подчиняется непосредственно президенту страны и отчитывается перед парламентом. В сентябре 2021 года Минюст зарегистрировал первую в Узбекистане неправительственную организацию по противодействию коррупции — аналитический центр «Ўзбекистонда очиқлик ва шаффофлик» (Transparency Uzbekistan).