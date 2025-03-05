Путин призвал принять обновленную концепцию миграционной политики в 2025 году

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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии МВД, призвал «как можно быстрее» принять обновленную концепцию миграционной политики. По его словам, это нужно сделать уже в этом году, передает «Интерфакс».

В обновленный вариант концепции нужно включить отказ от бумажной миграционной карты, а также проработать меры поддержки для возвращения в Россию соотечественников, считает президент.

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо также развивать механизмы поддержки иностранцев, которые разделяют российские традиционные ценности, хотят жить и работать в России, особенно, если они имеют образование и «нужны нашей экономике». Президент отметил, что перед МВД в миграционной сфере стоят «серьезные задачи». «Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля»,— сказал он.

План правительства по реализации миграционной политики был разработан в 2023 году и завершится в этом году. Документ состоит из шести разделов и 42 пунктов. Среди пунктов — разработка «адаптационного курса» для трудовых мигрантов и памятки о правилах поведения в стране, увеличение числа иностранцев-студентов в вузах и колледжах, а также расширение перечня видов электронных виз, выдаваемых иностранцам.