В шести регионах Узбекистана объявлена лавинная опасность
- Узбекистан, общество
- 17:50, 05 марта 2025
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Иллюстративное фото
CentralAsia (UZ) - Синоптики предупреждают о повышенной лавинной опасности в горных районах Узбекистана с 6 по 11 марта.
По сообщению Узгидромета, в связи с ожидаемыми осадками и изменением температуры воздуха, лавинная опасность объявлена в следующих регионах:
- Ташкентская область – Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский районы (Чаткальская горная система);
- Наманганская область – Папский район;
- Кашкадарьинская область – Дехканабадский, Китабский, Камашинский, Шахрисабзский районы;
- Самаркандская область – Нурабадский, Кушрабадский, Самаркандский, Ургутский районы;
- Сурхандарьинская область – Байсунский, Кумкурганский, Сариасийский, Узунский районы;
- Джизакская область – Бахмальский, Зааминский районы.
Граждан, проживающих в горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, просят соблюдать меры предосторожности.
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