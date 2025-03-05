экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В шести регионах Узбекистана объявлена лавинная опасность
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Синоптики предупреждают о повышенной лавинной опасности в горных районах Узбекистана с 6 по 11 марта.

По сообщению Узгидромета, в связи с ожидаемыми осадками и изменением температуры воздуха, лавинная опасность объявлена в следующих регионах:

  • Ташкентская область – Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский районы (Чаткальская горная система);
  • Наманганская область – Папский район;
  • Кашкадарьинская область – Дехканабадский, Китабский, Камашинский, Шахрисабзский районы;
  • Самаркандская область – Нурабадский, Кушрабадский, Самаркандский, Ургутский районы;
  • Сурхандарьинская область – Байсунский, Кумкурганский, Сариасийский, Узунский районы;
  • Джизакская область – Бахмальский, Зааминский районы.

Граждан, проживающих в горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, просят соблюдать меры предосторожности.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com