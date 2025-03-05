В шести регионах Узбекистана объявлена лавинная опасность

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CentralAsia (UZ) - Синоптики предупреждают о повышенной лавинной опасности в горных районах Узбекистана с 6 по 11 марта.

По сообщению Узгидромета, в связи с ожидаемыми осадками и изменением температуры воздуха, лавинная опасность объявлена в следующих регионах:

Ташкентская область – Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский районы (Чаткальская горная система);

Наманганская область – Папский район;

Кашкадарьинская область – Дехканабадский, Китабский, Камашинский, Шахрисабзский районы;

Самаркандская область – Нурабадский, Кушрабадский, Самаркандский, Ургутский районы;

Сурхандарьинская область – Байсунский, Кумкурганский, Сариасийский, Узунский районы;

Джизакская область – Бахмальский, Зааминский районы.

Граждан, проживающих в горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, просят соблюдать меры предосторожности.