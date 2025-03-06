Монголия начнет выдавать лицензии на геологоразведку с марта 2025 года

CentralAsia (MNG) -

Всемирная горнодобывающая конференция началась 2 марта в Торонто, Канада, в ней принимают участие министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Туваан Цэвэгдорж и представители Монгольской национальной горнодобывающей ассоциации.

На этом форуме, который проводится уже 93-й год, Монголия представляет мировым инвесторам крупные проектные возможности в секторе минеральных ресурсов, а также участвует в обсуждениях по поиску новых партнерств и расширению сотрудничества. В ходе мероприятия министр промышленности и минеральных ресурсов Туваан Цэвэгдорж объявил, что Монголия начнет выдавать лицензии на геологоразведочные работы с марта 2025 года.

Монголия прекратила выдачу лицензий на геологоразведочные работы с апреля 2024 года. Из более чем 2700 лицензий, выданных по всей Монголии, более 900 — это лицензии на разведку, а остальные — лицензии на эксплуатацию.

В рамках мероприятия также будет организовано мероприятие «День Монголии».

Конференция продлится четыре дня, в ней примут участие около 30 000 делегатов из 135 стран, будет задействовано 1100 выставочных площадок, а около 700 специалистов и экспертов отрасли выступят с докладами и проведут дискуссии.

источник: MiddleAsianNews

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