Батцэцэг приняла главу Nippon Foundation в Токио

CentralAsia (MNG) -

Глава МИД Монголии Батцэцэг Батмөнх встретилась с Ёхэем Сасакавой, главой японского фонда Nippon Foundation.

Батцэцэг выразила благодарность Фонду за возобновление «Программы по знакомству молодых членов парламента Монголии с Японией», которая реализовывалась в 2008-2014 годах.

Стороны обсудили реализацию проектов и мер по укреплению человеческих ресурсов Монголии, созданию стипендиального фонда для выдающихся студентов университетов, а также поддержке навыков и образования местных студентов и молодежи.

С 1990 года Фонд Nippon реализует проекты и программы в таких областях, как человеческие ресурсы, традиционная медицина и исследования, внося реальный вклад в устойчивое и инклюзивное социально-экономическое развитие нашей страны.

Nippon Foundation (日本財団) — частная некоммерческая организация, предоставляющая гранты, базирующаяся в Токио, Япония.

Он был основан в 1962 году Рёити Сасакавой. Миссия фонда заключается в том, чтобы направлять доходы от гонок на моторных лодках в Японии на благотворительные цели, он использует эти деньги для осуществления глобального морского развития и оказания помощи в гуманитарной работе как внутри страны, так и за рубежом.

В гуманитарной сфере он фокусируется на таких областях, как социальное обеспечение, здравоохранение и образование.

С 2003 года фонд продвигает язык жестов, чтобы дать возможность глухим людям полноценно участвовать в жизни общества. Так, были учреждены стипендии для глухих людей в Университете Галлодета и Национальном техническом институте глухих (NTID) в США.

Нынешним председателем является Ёхэй Сасакава, посол доброй воли Всемирной организации здравоохранения по ликвидации проказы, специальный посланник правительства Японии по национальному примирению в Мьянме и сын основателя фонда Рёити Сасакавы.

источник: MiddleAsianNews

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