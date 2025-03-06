Россельхознадзор выявил контрабанду конского хвоста у гражданина Монголии

CentralAsia (MNG) -

С 1 января по 28 февраля 2025 года государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия в пунктах пропуска МАПП «Кяхта» и ЖДПП «Наушки» при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий был пресечен ввоз из Монголии 33 кг молочной, 60 кг мясной продукции, 38 кг костей животных, 8 кг шкур животных и 1 партия конского хвоста.

В отношении 32 иностранных граждан и граждан России возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.

Вышеуказанная продукция ввозилась без сопроводительных ветеринарных сертификатов, а также разрешения Россельхознадзора на ввоз. Подконтрольная продукция изъята и уничтожена или возвращена на территорию Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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