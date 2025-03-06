Улан-Батор планирует строительство и модернизацию новых дорог к 2025 году

CentralAsia (MNG) - В 2025 году город Улан-Батор планирует построить новые дороги в 10 местах и ​​модернизировать дороги в 41 месте.

В 2024 году в Улан-Баторе было отремонтировано в общей сложности 137,1 км дорог, что в 10 раз превышает среднюю длину дорог, построенных за последнее десятилетие. С объявлением 2025 года «Годом строительства» город Улан-Батор сосредоточился на проектах, направленных на улучшение качества воздуха и окружающей среды, сокращение заторов на дорогах и повышение качества жизни жителей.

В частности, Улан-Батор планирует построить 800-метровый мост, соединяющий улицу Наадамчдын Гудамж с Первым микрорайоном, а также новые дороги от дороги Тоньюкук до туристического комплекса Playtime и дороги, ведущие к централизованным свалкам отходов в Морингийн-Даваа и Цагаан-Даваа.

В рамках мегапроектов города по развитию города ведется технико-экономическое обоснование для Первой кольцевой дороги. В июне этого года будет объявлен тендер на выбор подрядчика для строительных работ, которые должны начаться в августе. Кроме того, был объявлен тендер на выбор подрядчика для проекта шоссе Туул, строительство которого, как ожидается, начнется к апрелю 2025 года. Этот проект будет включать в себя такие задачи, как укладка асфальтобетонного покрытия, подъем крышек люков, установка новых дренажных систем и замена ограждений.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения