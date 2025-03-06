Министр иностранных дел посетила Японское общество Красного Креста

CentralAsia (MNG) - Во время своего официального визита в Японию министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх встретилась с президентом Японского общества Красного Креста Ацуши Сэйке и посетила Информационный центр общества. Об этом сообщила пресс-служба МИД Монголии.

На встрече министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх выразила благодарность за постоянную поддержку и тесное сотрудничество Японского общества Красного Креста в различных областях, включая изменение климата, управление стихийными бедствиями, здравоохранение и социальные вопросы. Министр подчеркнула приверженность Монголии борьбе с опустыниванием, адаптации к изменению климата, смягчению его последствий, предотвращению потенциальных крупномасштабных стихийных бедствий и повышению устойчивости. Она подчеркнула важность обмена опытом и сотрудничества в обучении детей и молодежи готовности к стихийным бедствиям, оснащении их необходимыми навыками для предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Президент Ацуши Сэйке выразила искреннюю признательность за помощь, оказанную правительством Монголии и Монгольским обществом Красного Креста в восстановительных работах после сильного землетрясения в регионе Ното префектуры Исикава, Япония. Стороны обсудили продолжение тесного сотрудничества в таких областях, как снижение риска стихийных бедствий, реагирование на чрезвычайные ситуации и обучение готовности.

В знак признания ее вклада в гуманитарную деятельность министр Батцецег Батмөнх была награждена Золотым орденом «За заслуги» Японским обществом Красного Креста.

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