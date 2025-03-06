Восьмой случай кори подтвержден лабораторным исследованием

CentralAsia (MNG) - Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) подтвердил восьмой случай кори с помощью лабораторного тестирования.

Подтвержденные случаи касаются детей, которые были госпитализированы в педиатрическое отделение районной больницы общего профиля Чингэлтэй в период с 12 по 23 февраля 2025 года и с 27 февраля по 2 марта 2025 года. Эти дети не достигли возраста, подходящего для плановой вакцинации от кори, эпидемического паротита и краснухи.

Поэтому гражданам, которые были госпитализированы в районную больницу общего профиля Чингэлтэй в эти периоды, настоятельно рекомендуется посетить отделение неотложной помощи НИЦИЗ (палаты 1 и 2) с 08:30 до 17:30 для обследования и немедленной вакцинации от кори.

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