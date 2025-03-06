Балет «Лебединое озеро» будет показан в эти выходные в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Коллектив Государственного академического театра оперы и балета представит балет П.И. Чайковского «Лебединое озеро» 8 и 9 марта 2025 года.

Премьера балета П.И.Чайковского «Лебединое озеро» на сцене нашего Оперного театра состоялась 28 июня 1975 года под руководством балетмейстера, лауреата Государственной премии, Героя Труда, народного артиста Жамъяндагва Балжинням, под руководством народного артиста Чулууна Жамъян, главным художником-постановщиком был народный художник Гунгаасух Чойжилжав.

Таким образом, вот уже 49 лет коллектив Государственного академического театра оперы и балета воплощает на своей сцене лучшие произведения мировой классики.

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