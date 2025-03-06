США прекратили обмен разведданными с Украиной

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CentralAsia (CA) - США прекратили обмен разведданными с Украиной. Сначала о таком решении Белого дома сообщили сразу несколько западных СМИ, а затем информацию подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

«Я думаю, что этот перерыв [в обмене разведданными] в области военного и разведывательного сотрудничества закончится. Я думаю, что мы будем работать плечом к плечу с Украиной и сможем вместе отразить агрессию, но нам также нужно сделать мир лучше и добиться прогресса в мирных переговорах», — сказал Рэтклифф в эфире Fox Business Network.

В среду источник в украинской власти сообщил британскому каналу Sky News, что обмен разведданными прекращен не полностью, в первую очередь он касается данных, необходимых для атак по территории России.

Собеседник Sky News назвал этот шаг «избирательным» и указал, что американские разведданные, по его информации, по-прежнему будут передаваться Украине и могут быть использованы для «нападения на российские войска на оккупированной Россией территории Украины».

Позже корреспондент Sky News Дебора Хейнс написала в своем аккаунте в сети Х со ссылкой на неназванные источники, что в течение среды США полностью прекратили предоставлять Киеву разведданные. «Несколько часов назад обмен всей информацией был прекращен», — сообщает журналистка.

Как пишет Financial Times, сотрудничество с разведкой США было важным для способности Украины идентифицировать и поражать российские военные цели.

Три анонимных источника в американской администрации сообщили CBS, что США приостановили обмен тем, что они называют «летальными» данными, в частности данными для целеуказания таких систем, как HIMARS. В то же время, часть «оборонительных» данных, позволяющих украинцам защищаться, по словам источников, все еще продолжается.

Прекращение обмена разведданными последовало за решением администрации Трампа приостановить поставки военной помощи Украине.