Отмечается 112-летие со дня основания монгольской национальной журналистики
CentralAsia (MNG) -
Сегодня исполняется 112 лет со дня становления и развития национальной журналистики в Монголии.
Выход в свет первого номера газеты «Шинэ толь хэмээх бичиг» 6 марта 1913 года считается началом развития медийно-информационного сектора Монголии. Редактором этой газеты был великий просветитель Цэвээн Жамсран, и исторические источники считают его основоположником монгольской журналистики.
Однако этот день был поддержан конференцией журналистов, состоявшейся в 1993 году, и объявлен «Днем журналиста». Первый шаг в журналистике — газета «Шинэ толь хэмээх бичиг» — издавалась тиражом 500 экземпляров в виде журнала объемом около 50 страниц и распространялась по государственным учреждениям.
источник: MiddleAsianNews
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения