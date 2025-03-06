Отмечается 112-летие со дня основания монгольской национальной журналистики

CentralAsia (MNG) -

Сегодня исполняется 112 лет со дня становления и развития национальной журналистики в Монголии.

Выход в свет первого номера газеты «Шинэ толь хэмээх бичиг» 6 марта 1913 года считается началом развития медийно-информационного сектора Монголии. Редактором этой газеты был великий просветитель Цэвээн Жамсран, и исторические источники считают его основоположником монгольской журналистики.

Однако этот день был поддержан конференцией журналистов, состоявшейся в 1993 году, и объявлен «Днем журналиста». Первый шаг в журналистике — газета «Шинэ толь хэмээх бичиг» — издавалась тиражом 500 экземпляров в виде журнала объемом около 50 страниц и распространялась по государственным учреждениям.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения