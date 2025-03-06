экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Отмечается 112-летие со дня основания монгольской национальной журналистики

CentralAsia (MNG) -  

Сегодня исполняется 112 лет со дня становления и развития национальной журналистики в Монголии.

Выход в свет первого номера газеты «Шинэ толь хэмээх бичиг» 6 марта 1913 года считается началом развития медийно-информационного сектора Монголии. Редактором этой газеты был великий просветитель Цэвээн Жамсран, и исторические источники считают его основоположником монгольской журналистики.

Однако этот день был поддержан конференцией журналистов, состоявшейся в 1993 году, и объявлен «Днем журналиста». Первый шаг в журналистике — газета «Шинэ толь хэмээх бичиг» — издавалась тиражом 500 экземпляров в виде журнала объемом около 50 страниц и распространялась по государственным учреждениям.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com