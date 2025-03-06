Макрон заявил о «российской угрозе» для Франции и Европы

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в среду вечером с телевизионным обращением к нации, в котором заявил о «российской угрозе» для французов и всей Европы, передает Le Figaro.

«Россия стала угрозой для Франции и для Европы», - сказал французский лидер, назвав цифры вооружений, которые, по его данным, РФ будет иметь к 2030 году.

Он полагает, что российская угроза выходит за рамки конфликта в Украине, так как «Москва сделала из него всемирный конфликт».

По мнению Макрона, Франция и Европа «были правы, поддержав Украину с самого начала и вводя санкции против России».

Международная обстановка, которую он сравнил с «новой эрой», по его оценке, также осложнена тем, что США изменили позицию в отношении Украины и намерены ввести таможенные тарифы против Европы, а также «возвращается террористическая угроза».

«Перед лицом этого опасного мира, оставаться наблюдателем было бы безумием», - заявил президент Франции.

Он сообщил о своем желании «дополнительных инвестиций» в области обороны, «учитывая развитие угроз», но без повышения налогов для французов.

Вместе с тем французский президент считает, что Европа располагает мощью и талантом, «чтобы противостоять Соединенным Штатам или России».

Макрон произнес эту речь накануне собирающегося в Брюсселе чрезвычайного саммита ЕС, который будет посвящен европейской обороне и Украине.