В Южной Корее истребитель случайно сбросил бомбы на жилой район во время учений, пострадали семь человек

Военные осматривают район, где, предположительно, была сброшена бомба в Пхочоне, в 42 километрах к северо-востоку от Сеула,

CentralAsia (CA) - Во время учений в Южной Корее истребитель KF-16 по ошибке сбросил восемь бомб MK-82 на жилой район в городе Пхочхон, пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейские военные источники.

Пхочхон находится в 25 км к югу от границы с Северной Кореей, в 42 км к северо-востоку от Сеула.

По данным агентства, пострадали семь человек, четверо из них получили серьезные травмы. Также повреждены несколько жилых домов и церковь.

По информации «Рёнхап», ВВС Южной Кореи начали расследование происшествия и принесли извинения за ущерб, причиненный гражданским лицам. Агентство также опубликовал фотографию, где, предположительно, были сброшены бомбы в Пхочоне. На снимке видно сильно поврежденный дом, а на земле рядом с ним разбросаны обломки.

Южнокорейские военнослужащие также сообщили агентству, что в районе полигона Сынчжин в городе Пхочхон проходили военные участия Южной Кореи при участии ВВС и сухопутных войск, а также дислоцированных в стране американских войск.

MКө82 весит 227 кг, в них 87-89 кг взрывчатого вещества в кованом стальном корпусе.