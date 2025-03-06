В Южной Корее истребитель случайно сбросил бомбы на жилой район во время учений, пострадали семь человек

- Азия и мир, происшествия
- 10:35, 06 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Во время учений в Южной Корее истребитель KF-16 по ошибке сбросил восемь бомб MK-82 на жилой район в городе Пхочхон, пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейские военные источники.
Пхочхон находится в 25 км к югу от границы с Северной Кореей, в 42 км к северо-востоку от Сеула.
По данным агентства, пострадали семь человек, четверо из них получили серьезные травмы. Также повреждены несколько жилых домов и церковь.
По информации «Рёнхап», ВВС Южной Кореи начали расследование происшествия и принесли извинения за ущерб, причиненный гражданским лицам. Агентство также опубликовал фотографию, где, предположительно, были сброшены бомбы в Пхочоне. На снимке видно сильно поврежденный дом, а на земле рядом с ним разбросаны обломки.
Южнокорейские военнослужащие также сообщили агентству, что в районе полигона Сынчжин в городе Пхочхон проходили военные участия Южной Кореи при участии ВВС и сухопутных войск, а также дислоцированных в стране американских войск.
MКө82 весит 227 кг, в них 87-89 кг взрывчатого вещества в кованом стальном корпусе.