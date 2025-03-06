экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Губернатор Вологодской области РФ решил отменить запрет на работу мигрантов на стройках. Он ввел его неделю назад
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Власти Вологодской области России решили отменить запрет на привлечение мигрантов к строительным работам. Соответствующий проект постановления губернатора Георгия Филимонова размещен на портале правовой информации региона.

27 февраля Филимонов подписал постановление, которым расширил список видов деятельности, где запрещено трудоустройство иностранных работников. В новый перечень вошли, в частности, строительство и снос зданий, производство различных строительных работ.

Против этого решения выступила компания «Северсталь» Алексея Мордашова, пишет РБК. Компания предупредила, что это может помешать ее инвестиционной программе в регионе, в том числе строительству комплекса про производству железорудных окатышей.

Запрет на работу мигрантов на стройках был введен вскоре после появления информации, что «Северсталь» намерена привезти в Череповец шесть тысяч мигрантов для реализации инвестиционных проектов. Это, как отмечает РБК, вызвало возмущение местных жителей. После этого Филимонов заявил о планах усилить контроль на стройплощадках и местах массового пребывания трудовых мигрантов.

В новом постановлении, отменяющим запрет на работу мигрантов на стройках, говорится, что в регионе наблюдается рост числа вакансий в строительной сфере, но количества безработных граждан, готовых занять эти должности и состоящих на учете в службе занятости, недостаточно для покрытия спроса. Поэтому это делает невозможным замещение этих вакансий гражданами России.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com