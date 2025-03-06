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Канада подала иск в ВТО из-за таможенных пошлин США

CentralAsia (CA) -  Власти Канады обратились в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации (ВТО) с жалобой на введенные США таможенные пошлины. Информация об этом опубликована на сайте организации.

«Канада запросила консультации в рамках разбирательства в ВТО с Соединенными Штатами по поводу новых тарифных мер, введенных США в отношении товаров канадского происхождения»,— сказано в сообщении. Запрос был направлен членам ВТО накануне, 5 марта.

В документе указывано, что Канада считает пошлины США в размере 25% на неэнергетические товары и 10% на энергетические товары нарушением положений Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года, а также Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли.

4 марта вступили в силу пошлины в размере 25% на импорт в США канадских товаров. В ответ Оттава объявила об аналогичных тарифах на американские товары. Тогда Дональд Трамп пообещал удвоить пошлины на продукцию из Канады, а Джастин Трюдо обвинил американского президента в начале торговой войны. Иск в ВТО против Вашингтона из-за пошлин также подал Пекин.

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