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Власти Азербайджана объявили о закрытии представительства Красного креста в стране

CentralAsia (CA) -  Правительство Азербайджана объявило, что закроет представительство Красного креста в стране. Как сообщает азербайджанское информагентство APA, по мнению официального Баку, «в текущей деятельности местного представительства Красного креста нет необходимости».

Власти заявили, что на протяжении последних нескольких лет между Азербайджаном и Красным крестом «были проблемы». В частности, организация без уведомления Баку открыла офис в Степанакерте (Ханкеди) — столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики — и отказывалась закрыть его, когда Азербайджан восстановил контроль над регионом, а НКР была ликвидирована.

Также официальный Баку выступил с предложением о закрытии четырех офисов ООН — Программы развития ООН, Фонда народонаселения ООН, Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Детского фонда ООН (UNICEF).

Власти Азербайджана в начале февраля объявили о закрытии Русского дома в Баку, а также о прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID).

Помимо этого, в Баку закрывают представительства зарубежных СМИ. Под закрытие попали, в частности, представительства «Би-би-си» и российского госагентства Sputnik

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