Путин назначил нового посла России в США. Им стал Александр Дарчиев

Александр Дарчиев

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Путин подписал указ о назначении директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева послом России в США.

Согласно документу, Дарчиев будет совмещать работу посла с должностью постоянного наблюдателя при Организации американских государств в Вашингтоне.

Американская сторона, как сообщал МИД РФ, передала ноту с агреманом на назначение Дарчиева послом в США на встрече дипломатических делегаций двух стран в Стамбуле 27 февраля. Тогда же сообщалось о скором отъезде Дарчиева в США.

Дарчиев Александр Никитич родился 14 мая 1960 года. В 1983 году окончил исторический факультет МГУ.

В 1983–1992 годах — аспирант, младший научный сотрудник, научный сотрудник Института США и Канады АН СССР. С 1992 года — на дипломатической службе. В 1992–1997 годах — первый секретарь, заведующий отделом, начальник отдела департамента Северной Америки МИД РФ. В период с 1997 по 2002 год работал советником посольства России в США.

В 2003–2005 годах — заместитель директора департамента Северной Америки МИДа. С 2005 по 2010 год — советник-посланник посольства РФ в США. Затем до 2014 года — директор департамента Северной Америки МИДа.

С октября 2014 по январь 2021 года — посол России в Канаде. С января 2021 года — директор департамента Северной Америки МИД РФ.

Предыдущий посол в Вашингтоне Анатолий Антонов был освобожден от обязанностей указом президента 10 октября 2024 года.