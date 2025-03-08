В США ученые создали новый вид мыши для возрождения мамонтов

CentralAsia (CA) - Американская генно-инженерная компания Colossal Biosciences вывела вид «огромной шерстистой мыши», наделив ее чертами ДНК, похожими на строение шерстистого мамонта. Это может позволить возродить вымершее животное, считают в компании.

«Для шерстистой мыши мы сфокусировались на выявлении генов, связанных с основными чертами мамонтов,— шерстяном покрове и обмене жиров»,— говорится в публикации компании в Instagram. По мнению ученых, именно эти фенотипы были необходимы мамонтам для выживания в холодном климате.

Чтобы понять, с какими именно генами нужно работать, в компании сравнили строение ДНК шерстистого мамонта и азиатского слона (ближайшего живого «родственника» мамонта). После этого исследователи успешно скорректировали гены мыши, чтобы создать вид с покровом, похожим на шерсть мамонтов.

Гендиректор Colossal Biosciences Бэн Лэмм рассказал Daily Mail, что в следующем году компания планирует провести над мышами ряд экспериментов, чтобы выяснить, насколько животные приспособлены к низким температурам в зависимости от питания.

В возрождение мамонта инвесторы вложили $200 млн. Первого живого детеныша обещают представить к 2028 году. Как писал Bloomberg, в ходе последнего раунда финансирования стартап подорожал до $10,2 млрд. Также в планах компании — возродить сумчатого волка и нелетающую птицу додо, исчезнувшую в XVII веке. В научной среде возможность воссоздать мамонта обсуждают еще с 2000-х годов.