Молодость стала самым несчастным временем жизни, - исследование

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CentralAsia (CA) - Исследование, проведенное по заказу ООН в Великобритании, США, Ирландии, Австралии, Канаде и Новой Зеландии, показало, что удовлетворенность жизнью растет с возрастом. Традиционная модель счастья изменилась из-за кризиса психического здоровья среди молодежи.

Кризис психического здоровья среди молодежи в шести англоязычных странах мира переворачивает традиционную модель счастья. Ранее считалось, что счастье имеет U-модель – с беззаботной юностью, кризисом среднего возраста и более комфортным временем после. Но теперь эксперты считают, что удовлетворенность жизнью растет с возрастом.

«U-образная зависимость благосостояния от возраста, существовавшая в этих странах, теперь исчезла, уступив место кризису благосостояния среди молодежи», – говорится в статье, опубликованной Национальным бюро экономических исследований США.

Ответы респондентов показали, что за последнее десятилетие удовлетворенность жизнью среди молодежи снизилась. Особенно среди молодых женщин. На фоне роста популярности смартфонов, социальных сетей и, как следствие, кибербуллинга и бодишейминга молодые люди чаще сидят дома, не общаются с друзьями и не занимаются сексом.

«Я не думаю, что есть какие-либо сомнения в том, что у вас абсолютный глобальный кризис. Молодежь в глубоком замешательстве и беде. И вопрос в том, что нам с этим делать? И мы не знаем», – говорит ведущий ученый и автор исследования Дэвид Бланчфлауэр.

Другие исследования выявили связь кризиса психического здоровья молодежи с нетрудоустроенностью и климатическим кризисом, сообщает The Guardian. Неудовлетворенность жизнью может иметь как социальные, так и экономические последствия в будущем.

ООН заказала дополнительные исследования подобного явления в других странах мира.