В Южной Корее число пострадавших от ошибочно сброшенных бомб возросло до 15 человек

CentralAsia (CA) - В Южной Корее до 15 человек увеличилось количество пострадавших, после того как истребитель KF-16 по ошибке сбросил восемь бомб MK-82 на жилой район в городе Пхочхоне во время военных учений, передает Yonhap.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Снаряд повредил два дома и церковь. The Independent со ссылкой на власти уточнила, что среди раненых оказались два иностранных гражданина. По словам спасателей, два человека с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу, у остальных легкие травмы.

В учениях на полигоне Пхочхона участвовали армии Южной Кореи и США. Солдаты использовали более 160 единиц военной техники, в том числе танки К2, самоходные гаубицы К55А1, ударные вертолеты Apache и малозаметные самолеты F-35A.

Mk-82 весит 227 кг, в них 87–89 кг взрывчатого вещества в кованом стальном корпусе.

⇳