Дочь Назарбаева оспорит передачу Казахстанско-Британского технического университета государству, - ORDA.kz

CentralAsia (KZ) - Фонд образования Нурсултана Назарбаева, который учредила его средняя дочь Динара Кулибаева, оспорит передачу Казахстанско-Британского технического университета государству, передает ORDA.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

В фонде отметили, что приобрели 100% акций КБТУ в 2018 году по результатам открытого конкурса. Причем, университет был получен «в состоянии кризиса», а на его развитие потрачено более 18 млрд тенге (около $37 млн).

С 27 февраля текущего года Фонд образования Нурсултана Назарбаева выбыл из числа акционеров вуза. В организации подчеркнули, что это произошло «по решению суда, независимо от воли фонда», который теперь намерен оспорить это решение «в рамках правового поля».

Казахстанско-Британский технический университет был создан в 2000 году, его учредителями были правительство Казахстана, посольство Великобритании в РК и Британский Совет. С 2003 года единственным акционером вуза была нацкомпания «КазМунайГаз». В 2010-2011 годах КБТУ были переданы три научных института. В 2018-ом университет был продан Фонду образования Нурсултана Назарбаева. В прошлом году сообщалось, что прокуратура пыталась оспорить эту сделку.

КБТУ ежегодно входит в рейтинг лучших вузов Казахстана. Здание вуза находится в центре Алматы. Его построили в 1957 году, во времена СССР там находился Совет министров Казахской ССР, а после — парламент Казахстана.

Агентство КазТАГ отмечает, что решение о смене собственника университета было принято спустя два месяца после крупного пожара в его здании. Возгорание произошло вечером 11 января, его площадь составила 120 квадратных метров.

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