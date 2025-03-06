7 и 8 марта по Узбекистану ожидаются дожди и ветра

CentralAsia (UZ) - 6 марта по северу и пустынной зоне, 7−8 марта по остальной территории Узбекистана ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, сообщает Узгидромет. В отдельных районах Навоийской и Джизакской областей возможны порывы до 25−30 м/с.

7 марта и в ночь на 8 марта по стране пройдут дожди. По предгорным и горным районам осадки (дождь, снег), местами сильные.

Дневная температура понизится до +7…+10 градусов.