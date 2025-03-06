7 и 8 марта по Узбекистану ожидаются дожди и ветра
- Узбекистан, погода
- 15:22, 06 марта 2025
- Просмотров: 181
CentralAsia (UZ) - 6 марта по северу и пустынной зоне, 7−8 марта по остальной территории Узбекистана ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, сообщает Узгидромет. В отдельных районах Навоийской и Джизакской областей возможны порывы до 25−30 м/с.
7 марта и в ночь на 8 марта по стране пройдут дожди. По предгорным и горным районам осадки (дождь, снег), местами сильные.
Дневная температура понизится до +7…+10 градусов.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.