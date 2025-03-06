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Politico: Окружение Трампа провело тайные переговоры с украинской оппозицией
Юлия Тимошенко и Петр Порошенко
Юлия Тимошенко и Петр Порошенко

CentralAsia (CA) -  Четыре человека из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные встречи с украинской оппозицией, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Переговоры прошли с лидером партии «Батьковщина» Юлией Тимошенко и влиятельными членами партии бывшего украинского президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», сообщает издание.

Стороны обсуждали возможность проведения выборов до того, как начнутся всеобъемлющие мирные переговоры, сообщили источники. Окружение Трампа полагает, что действующий президент Украины Владимир Зеленский не получит поддержки избирателей из-за усталости от военных действий, а также из-за коррупции в стране, пишет издание.

Дональд Трамп в феврале 2025 года заявил, что Владимир Зеленский отказывается проводить новые выборы. По словам Трампа, тот проделал ужасную работу во время своего президентства. 19 февраля Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором. Сам Зеленский заявил, что готов сложить полномочия.

16 февраля Петр Порошенко в интервью изданию «Цензор.нет» на вопрос о возможных сроках проведения президентских выборов ответил: «Запишите: 26 октября этого года». Он сказал, что знает об этом от некоторых представителей офиса Владимира Зеленского, правоохранительных органов, украинского ЦИК.

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