Грузия предложила Узбекистану совместно расширять использование Среднего коридора

CentralAsia (UZ) - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с узбекским коллегой Абдуллой Ариповым, прошедшей 5 марта в Ташкенте, предложил совместно развивать Средний транспортный коридор. Об этом сообщает пресс-служба правительства закавказского государства.

Кобахидзе подчеркнул, что его страна имеет стратегическое расположение, связывая Европу и Азию, Запад и Восток. Поэтому Грузия стремится максимально использовать возможности Среднего коридора. Политик выразил мнение, что партнерство с Узбекистаном в данном направлении может быть полезным и плодотворным.

Главы правительств двух государств отметили положительную динамику в торговле и инвестициях. Пользуясь случаем, Кобахидзе пригласил Арипова посетить Грузию с ответным визитом.

Пресс-служба премьер-министра Узбекистана в свою очередь сообщает, что на переговорах в Ташкенте был сделан акцент на увеличение взаимного товарооборота. В частности, стороны согласились с тем, что в этом направлении есть потенциал, чтобы довести объем торговли до $1 млрд в ближайшие годы.

Такого результата можно достичь за счет расширения торговли текстильными и кожевенными изделиями, продуктами питания, электротехникой, черными и цветными металлами, фруктами и овощами, стройматериалами и прочее. Также главы правительств выразили заинтересованность в кооперации в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, образование, транспорт и логистика.

Обсуждался вопрос регионального партнерства — укрепления связей между Самаркандом и Батуми, Бухарой и Мцхетой. Такое сотрудничество должно внести существенный вклад в развитие торгово-экономических отношений, подчеркнули Кобахидзе и Арипов.

По итогам заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Узбекистана и Грузии был подписан ряд документов, включая меморандум о взаимопонимании по партнерству в сфере госзакупок и «дорожную карту» по кооперации в проектах, связанных с сельским хозяйством.

Ираклий Кобахидзе также встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Политики отметили активизацию контактов между государствами на уровне правительств и парламентов. Были выделены достижения: рост товарооборота на 50% в прошлом году, увеличение числа совместных предприятий и объема грузоперевозок, деятельность в центральноазиатской республике цифрового банка с участием грузинских инвесторов. Развиваются и гуманитарные связи, о чем свидетельствуют Дни узбекской культуры и кино, с успехом прошедшие в 2024 году в Тбилиси.

Стороны подчеркнули важность продолжение сотрудничества в различных направлениях и обсудили вопросы практической реализации достигнутых договоренностей.

Средний (Срединный) коридор — другое обозначение Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Он проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в страны Европы. В перевозках задействованы железнодорожный и морской транспорт (по акватории Каспийского моря). Протяженность маршрута — 11 тысяч км, пропускная способность – от 4,5 млн до 27 млн тонн в год. ТМТМ начал функционировать в 2017 году.

В декабре 2022 года сообщалось, что Узбекистан впервые воспользовался Средним коридором для отправки грузов в Европу.