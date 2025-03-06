Путин и Токаев поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана и России, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает Кремль.

Они обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах в русле договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России в Казахстан в ноябре 2024 года.

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